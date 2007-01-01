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Настоящее фото товара Светильник подвесной Невел Амо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Невел Амо, черный
7 оценок
3 79066
10 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Невел Амо, черный - фото 1Светильник подвесной Невел Амо, черный - фото 2Светильник подвесной Невел Амо, черный - фото 3Светильник подвесной Невел Амо, черный - фото 4Светильник подвесной Невел Амо, черный - фото 5
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Светильник подвесной Невел Амо, черный

Артикул: CH-086-897
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник. Стеклянный плафон диаметром 25 см обеспечит комфортное и оригинальное освещение. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. Светильник надежно и просто крепится к потолку с помощью крепежной планки. Небольшая площадь освещения в 4 м² идеально подойдёт для кухни, прихожей, обеденной зоны и дополнит любой интерьер в современном силе. При монтаже светильника, плафон можно отрегулировать по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес1 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки350 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Вес упаковки1.5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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