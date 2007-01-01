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Настоящее фото товара Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой
15 оценок
15 490
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Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 1Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 2Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 3Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 4Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 5Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 6Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой - фото 7

Светильник подвесной Снапс Ренни, золотой

Артикул: CH-087-042
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина708 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес1.92 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе золотистого цвета украшенный сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или ЛЭД. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина708 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес1.92 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп7
  • Мощность35 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветзолотой, прозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Вес упаковки2.75 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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