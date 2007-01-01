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Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой
8 оценок
10 29015
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой - фото 1Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой - фото 2Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой - фото 3Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой - фото 4Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой - фото 5
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Светильник подвесной светодиодный Икат Латтик, золотой

Артикул: CH-087-072
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина180 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота1490 мм
  • Вес0.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный стиль и изысканный дизайн. Светильник выполнен в стиле лофт и состоит из золотистого металлического корпуса с глянцевым покрытием, который гармонично сочетается с белым акриловым плафоном. Сетчатая конструкция корпуса придает светильнику индустриальный вид, а белый плафон создает мягкий и теплый свет, идеально подходящий для уютных интерьеров. Золотая арматура и подвесной шнур подчеркивают современность и функциональность дизайна. Корпус выполнен из металла, пластика и акрила, что обеспечивает долговечность и лёгкость конструкции. Контраст между корпусом и стеклянным плафоном создает стильный акцент. Светильник легко настраивается по высоте, что делает его универсальным для различных типов помещений. Оснащен одной ЛЭД лампой мощностью 10 Вт, которая освещает площадь до 7 кв.м. Тёплый свет создает комфортную атмосферу уюта и гармонии, подходящую для гостиной, кухни, кафе, гостиницы или загородного дома. Современные материалы и конструкция гарантируют долгий срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Светильник добавит стиль и функциональность в любое пространство, создавая не только качественное освещение, но и элегантный элемент декора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота1490 мм
  • Вес0.9 кг
  • Материалметалл, акрил, пластик
  • Количество ламп1
  • Мощность9 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки245 мм
  • Вес упаковки1.6 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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