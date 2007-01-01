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Настоящее фото товара Стул Кромвель 2 серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кромвель 2 серый
26 оценок
9 09031
12 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Кромвель 2 серый

Артикул: CH-028-608
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Кромвель 2 серый, широкая эргономичная спинка, удобные подлокотники, обивка плотная ткань, металлические ножки с принтом под дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки14.15 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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