Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Кромвель 2 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кромвель 2 бежевый
26 оценок
9 09029
12 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кромвель 2 бежевый - фото 1Стул Кромвель 2 бежевый - фото 2Стул Кромвель 2 бежевый - фото 3Стул Кромвель 2 бежевый - фото 4Стул Кромвель 2 бежевый - фото 5Стул Кромвель 2 бежевый - фото 6Стул Кромвель 2 бежевый - фото 7
Распродажа

Стул Кромвель 2 бежевый

Артикул: CH-028-603
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Фотография товара Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Фирст
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Кромвель 2 бежевый, широкая эргономичная спинка, удобные подлокотники, обивка плотная ткань, металлические ножки с принтом под дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки575 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки14.15 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, гобелен Бессарабия, светлый орех

59
Фотография товара Стул Чиф черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф черный

45
Распродажа
Фотография товара Стул Chester, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chester, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59014
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Chester, темно-коричневый

94
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
Настоящее фото товара Стул Родео Вертекс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Родео Вертекс, бежевый

13
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, шампань

6
Фотография товара Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге

14
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех

5
Фотография товара Стул Тео, экокожа Блэк, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тео, экокожа Блэк, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Тео, экокожа Блэк, ножки бук морилка старинный орех

8
  • серый
  • черный
  • бежевый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Стокпайл, раскладное, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
136 690

Кресло Стокпайл, раскладное, бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Маготте, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маготте, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 79019
22 990 ₽

Кресло Маготте, темно-серый

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло КАПРИ 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло КАПРИ 6, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло КАПРИ 6

36
Настоящее фото товара Кресло садовое Кноб, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Кресло садовое Кноб, бежевый

12
В пути 791 шт.
Фотография товара Кресло Хаул, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хаул, какао, произведённого компанией ChiedoCover
21 190

Кресло Хаул, какао

8
  • светло-коричневый
  • зеленый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Кресло Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Сивас

7
Фотография товара Кресло Наш Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Наш Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Кресло Наш Н/П, хром

13
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, оранжевый

11
Фотография товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех

5
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Кресло College HLC-2413L-1/Grey

6

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9907
7 490 ₽

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

53
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Аква Ткань Темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Аква Ткань Темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 54032
8 090 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Аква Ткань Темно-зеленый

11
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Куирк синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Куирк синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
14 29020
17 690 ₽Оптовая цена

Стул Куирк синий, золото

7
  • кирпичный
  • розовый
  • серый
  • синий
Настоящее фото товара Стул Родео Конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Родео Конус, желтый

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар конус, светло-серый

8
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, ванильный, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, ванильный, велюр, каркас металл, белый

15
Настоящее фото товара Стул Старс В.О, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Старс В.О, велюр темно-бежевый

14
  • темно-серый
  • бежевый
  • фисташковый
  • черный
Фотография товара Стул Рокки, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рокки, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул Рокки, букле, светло-серый

26
Фотография товара Стул компьютерный Лайт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лайт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Стул компьютерный Лайт, серый

7
  • черный
  • серый
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, велюр Фортиз 000, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, велюр Фортиз 000, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, велюр Фортиз 000, ножки металл черные

8

Товар в корзине

Стул Кромвель 2 бежевый
Стул Кромвель 2 бежевый
от 9 090
12 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Стокпайл, раскладное, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
136 690

Кресло Стокпайл, раскладное, бежевый

12
Распродажа
Фотография товара Кресло Маготте, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маготте, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 79019
22 990 ₽

Кресло Маготте, темно-серый

12
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло КАПРИ 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло КАПРИ 6, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло КАПРИ 6

36
Настоящее фото товара Кресло садовое Кноб, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 790

Кресло садовое Кноб, бежевый

12
В пути 791 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности