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Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте
14 оценок
7 790
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Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте - фото 1Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте - фото 2Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте - фото 3Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте - фото 4Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте - фото 5

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, латте

Артикул: CH-087-934
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Флекс Оригинал вращающийся — надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки.

Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно удобной, а декоративная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин.

Эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения. Дополнительная функция вращения сиденья обеспечивает максимальный комфорт. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера.

Стул Флекс Оригинал подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота посадочного места 475 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки21.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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