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Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец
14 оценок
1 59032
2 325 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец - фото 1Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец - фото 2Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец - фото 3Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец - фото 4Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец - фото 5Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец - фото 6
Хит

Стул Хит 20, рогожка Монреаль 83, каркас белый глянец

Артикул: CH-088-787
14 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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