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Тележка для прачечной из нержавейки Nick - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки Nick

Артикул: CH-015-454
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка-бак для транспортировки белья на 80л. Выполнена из нержавеющей стали. Грузоподъемность 50кг. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 100мм. Тележка полностью сварная. Тележка не герметичная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 10
Объем, л 80
Максимальная грузоподъемность, кг 50
Масса, кг, не более 12
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 640
ширина 480
высота 750

Размер48х64х75(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.12

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12 кг
  • Цветсеребряный

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