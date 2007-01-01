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Настоящее фото товара Стул Ханна Нью велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ханна Нью велюр синий
11 оценок
10 590
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Стул Ханна Нью велюр синий

Артикул: CH-089-065
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Ханна в лаконичном дизайне с мягкой обивкой. Простой дизайн модели прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 100 кг. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Обратите внимание, стулья можно стопировать, что делает их хранение и перевозку очень простой. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Вес упаковки24.5 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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