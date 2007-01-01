Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Ханна в лаконичном дизайне с мягкой обивкой. Простой дизайн модели прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 100 кг. Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия. Обратите внимание, стулья можно стопировать, что делает их хранение и перевозку очень простой. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина460 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес5.55 кг
- Материалметалл, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка100
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки730 мм
- Вес упаковки24.5 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет