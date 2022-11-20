Характеристики товара
Описание
Высота: 1140-1240 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 760 мм
Высота до сидения: 500-600 мм
Производство - Россия
Высота: 1140-1240 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 760 мм
Высота до сидения: 500-600 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло Филадельфия велюр черный
Стул Гранд пэчворк
Кресло Dreifus, оранжевый
Кресло-реклайнер Финита, светло-серый
Кресло-реклайнер Финита, темно-коричневый
Стационарные опоры для офисных кресел