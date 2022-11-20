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Кресло Ева HR

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Характеристики товара

Описание

Высота: 800-1060 мм

Ширина: 585 мм

Глубина: 725 мм

Высота до сидения: 670-720 мм

Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм

Производство - Россия

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