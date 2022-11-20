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Стул деревянный A-165 - фото 1

Стул деревянный A-165

8 оценок
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Стул черное кружево
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Стул черное кружево

Характеристики товара

Описание

Стул деревянный. Массив бука. Тонировка и обивка на выбор.

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Основные характеристики

  • Высота775 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияПольша

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