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Настоящее фото товара Стул Луис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Луис, черный
43 оценки
3 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Луис, черный

Артикул: CH-028-193
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасапластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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