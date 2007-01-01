Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина470 мм
- Высота750 мм
- Материал каркасабук
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый
Стул Толикс Вуд Серебристый матовый
Стул Лион с подушкой 01, синий
Стул Лион с подушкой 01, каркас мятный, подушка синяя
Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех
Cтул Брю, зеленый велюр