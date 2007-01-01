Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Вишбон интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вишбон интерьерный, черный
35 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Вишбон интерьерный, черный - фото 1Стул Вишбон интерьерный, черный - фото 2Стул Вишбон интерьерный, черный - фото 3Стул Вишбон интерьерный, черный - фото 4

Стул Вишбон интерьерный, черный

Артикул: CH-028-196
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасабук
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Элис, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Элис, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Элис, хром, лен
Фотография товара Стул пластиковый Элис, хром, лен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64031
2 374 ₽

Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый

76
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Серебристый матовый

26
В наличии 210 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА ПРУТКЕ)

83
  • синий
  • желтый
Фотография товара Стул Golberg, розовый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Golberg, розовый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Стул Golberg, розовый/ золото

51
Фотография товара Пластиковый стул РОЛЬФ, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул РОЛЬФ, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Пластиковый стул РОЛЬФ, серый

6
  • серый
  • белый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подушкой 01, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подушкой 01, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 19015
4 890 ₽

Стул Лион с подушкой 01, синий

15
Фотография товара Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул Сентор, дуб коньяк, букле вайт

11
  • бежевый, серый
  • коричневый, серый
  • белый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Солар, велюр Велютто 07, опора с выступом, черный муар

12
Распродажа
Фотография товара Стул Лион с подушкой 01, каркас мятный, подушка синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подушкой 01, каркас мятный, подушка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
4 59017
5 490 ₽

Стул Лион с подушкой 01, каркас мятный, подушка синяя

13
Фотография товара Стул Деймон, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Деймон, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стул Деймон, экокожа, коричневый

14
  • коричневый
  • серый
  • черный
В наличии 52 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Тренд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Стол Тренд

164
Фотография товара Стол Жи-Ши д1200, белый патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Жи-Ши д1200, белый патина, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790

Стол Жи-Ши д1200, белый патина

50
Фотография товара Стол Твига 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Твига 2, произведённого компанией ChiedoCover
33 090

Стол Твига 2

9
Фотография товара Стол обеденный Креола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Стол обеденный Креола

45
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Столик в виде корзины Теволино, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик в виде корзины Теволино, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Столик в виде корзины Теволино, старинный орех

48
Фотография товара Стол Грация, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Грация, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Стол Грация, венге

15
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стол раздвижной Лаки мини 900+300мм, даркстоун, белый муар

10
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Восток-3БР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-3БР, произведённого компанией ChiedoCover
от73 690
Оптовая цена

Стол Восток-3БР

32
Фотография товара Стол Дувр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190

Стол Дувр

40

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Сефи ПУ оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сефи ПУ оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Сефи ПУ оранжевый

51
  • оранжевый
  • голубой
  • желтый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

104
  • желтый
  • черный
  • серый
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49034
15 890 ₽

Стул Бали, замша Торнадо Мосс, старинный орех

81
Фотография товара Стул Орсет, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орсет, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Орсет, белый

97
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный

26
  • бежевый
  • Кресло лаунж Бостон велюр тёмно-серый
  • синий, черный
В наличии 20 шт.
Фотография товара Cтул Брю, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, зеленый велюр

12
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Maya Bar 75, оливковый

11
  • белый
  • зеленый
  • бежевый
  • черный
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290

Стул полубарный Марс, спинка велюр Зизи 644,сидение Виола зиг-заг Грей

11
  • голубой, белый, черный
  • красный, серый
Фотография товара Стул Радан обеденный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан обеденный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190

Стул Радан обеденный, зеленый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmo, изумрудный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmo, изумрудный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmo, изумрудный, золото

14
  • бежевый
  • темно-серый
  • изумрудный
  • оранжевый
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Вишбон интерьерный, черный
Стул Вишбон интерьерный, черный
3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Тренд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Стол Тренд

164
Фотография товара Стол Жи-Ши д1200, белый патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Жи-Ши д1200, белый патина, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790

Стол Жи-Ши д1200, белый патина

50
Фотография товара Стол Твига 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Твига 2, произведённого компанией ChiedoCover
33 090

Стол Твига 2

9
Фотография товара Стол обеденный Креола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Стол обеденный Креола

45
В наличии 21 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности