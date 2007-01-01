Характеристики товара
Описание
Двухместный плетеный диван «Канны» - это стильный и удобный элемент для отдыха на открытом воздухе или в помещении.Он изготовлен из качественного и прочного материала - роупа цвета оранжевый меланж, обеспечивающий высокую стойкость к износу и долговечность изделия.Основой дивана является алюминиевый каркас светло-серого (RAL7035) цвета, что делает его легким и устойчивым к коррозии.В комплекте идут удобные подушки с наполнителем и съёмными чехлами, которые обработаны водоотталкивающим составом. Материал чехлов - 100% полиэстер с плотностью 300 гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина700 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес19.5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветоранжевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки1610 мм
- Вес упаковки24.50 кг
- Объём упаковки0.99 м3
- Изделия стопируютсяНет