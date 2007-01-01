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Настоящее фото товара Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, мятный
8 оценок
49 490
Товар в корзине. Перейти
Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, мятный - фото 1

Диван прямой Инфинити, с раскладной приставкой, мятный

Артикул: CH-088-201
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина3180 мм
  • Глубина1110 мм
  • Высота1020 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный диван прекрасно впишется в любой современный интерьер. Широкие подлокотники, оснащенные хлястиками для удобства открывания, отличаются своей функциональностью и респектабельностью.У дивана есть два варианта наполнения: ППУ и независимый пружинный блок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина3180 мм
  • Глубина1110 мм
  • Высота1020 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Цветмятный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки177 кг
  • Объём упаковки2.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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