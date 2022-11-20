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Диван Рани scottish, brown

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Характеристики товара

Описание

Диван Рани – прекрасный выбор для вас и вашей семьи.

Диван с мягким матрасом, валиком и двумя приспинными подушками, отлично впишется в современный дизайн.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Диван Рани станет приятным приобретением для вашего дома.

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Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота400 мм
  • Высота до сиденья200 мм
  • Вес25 кг
  • Материалвельвет, дерево
  • Цветбежевый, коричневый, белый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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