Характеристики товара
Описание
Диван Рани – прекрасный выбор для вас и вашей семьи.
Диван с мягким матрасом, валиком и двумя приспинными подушками, отлично впишется в современный дизайн.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Диван Рани станет приятным приобретением для вашего дома.
Основные характеристики
- Длина1400/2000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота400 мм
- Высота до сиденья200 мм
- Вес25 кг
- Материалвельвет, дерево
- Цветбежевый, коричневый, белый, серый
- Страна изготовленияРоссия