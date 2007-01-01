Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец
8 оценок
1 64030
2 325 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец - фото 1Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец - фото 2Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец - фото 3Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец - фото 4Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец - фото 5Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец - фото 6
Хит

Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец

Артикул: CH-089-250
8 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш
Фотография товара Стул Хит 25мм - салатовый, золото арш от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Фотография товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина металла1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительПоролон EL
  • Материал каркасасталь
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

329
  • белый
  • прозрачный
В наличии 420 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64025
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, рогожка бежевая

109
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6906
9 190 ₽

Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой

409
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб

138
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75033
2 580 ₽

Стул Азия 20, жаккард ромб красный, каркас золото

14
  • зеленый
  • красный, зеленый, серебряный, разноцветный
  • бежевый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Орион, венге, нептун грин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион, венге, нептун грин, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Орион, венге, нептун грин

6
  • серый
  • бежевый, коричневый
  • зеленый, венге
Фотография товара Стул К1, капучино, люрэ 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К1, капучино, люрэ 03, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К1, капучино, люрэ 03

13
  • серый, темно-коричневый
  • бежевый, натуральный
  • белый, темно-коричневый
  • оранжевый, коричневый
Фотография товара Стул Сентор, дуб нордик, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор, дуб нордик, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул Сентор, дуб нордик, альба 092

7
  • бежевый, серый
  • коричневый, серый
  • белый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Элеганс, массив бука, афитап-компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элеганс, массив бука, афитап-компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Элеганс, массив бука, афитап-компаньон

6
  • красный, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Африда, рогожка, черный, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Африда, рогожка, черный, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽

Стул обеденный Африда, рогожка, черный, бордо

15
  • темно-синий, светло-коричневый
  • черный, бордовый
В наличии 14 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар

14
Хит
Фотография товара Чехол на стул 48, стрейч серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 48, стрейч серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол на стул 48, стрейч серо-голубой

50
Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол складной Уитни , серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол складной Уитни , серый

6
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый
  • светло-серый
В наличии 70 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, желтый

34
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

36
  • желтый
  • красный
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, серый, белый, кромка ПВХ, без отбойников

7
Фотография товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч бордовый

36

Другие товары из раздела банкетные стулья

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Стул Хит 20мм, кожзам Нитро Крем, каркас шампань

12
Хит
Фотография товара Стул Феникс Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39042
5 790 ₽

Стул Феникс Белый, пластиковый

5
В наличии 642 шт.
Фотография товара Стул К2, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К2, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул К2, темный ясень, марсель латте

11
  • белый, светло-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
  • оранжевый, бежевый
Фотография товара Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул Сентор ПМ, капучино, букле ПРО 5

8
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель

10
  • коричневый, серый
  • зеленый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Лирра, массив березы, ренессанс золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лирра, массив березы, ренессанс золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Лирра, массив березы, ренессанс золотой

14
  • бежевый, темно-коричневый
  • серый, темно-коричневый
  • золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Римини, массив березы, мерц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римини, массив березы, мерц, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Римини, массив березы, мерц

8
  • коричневый
  • белый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Леони, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Леони, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Леони, синий, черный

14
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, велюр Велютто 03, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, велюр Велютто 03, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64031
2 374 ₽

Стул Хит 25, велюр Велютто 03, каркас золото муар

14
Настоящее фото товара Стул Сэтл, ткань, орех, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Стул Сэтл, ткань, орех

11
  • черный, орех
  • серый, орех
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец
Стул Хит 20, велюр Велюта Люкс 37, каркас белый глянец
от 1 640
2 325 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200 Р20, фаерстоун, черный муар

14
Хит
Фотография товара Чехол на стул 48, стрейч серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 48, стрейч серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол на стул 48, стрейч серо-голубой

50
Фотография товара Стол Виган, 70х70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Виган, 70х70, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стол Виган, 70х70

45
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности