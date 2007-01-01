Характеристики товара
Описание
Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.
Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина575 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Профиль каркаса25 мм
- Материал каркасасталь
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаэкокожа
- Цвет каркасабелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа