Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото
7 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 1Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 2Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 3Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 4Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 5Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 6Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 7Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото - фото 8
Хит

Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото

Артикул: CH-084-226
7 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавельвет
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 84012
5 440 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, бук, белый, 22 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, бук, белый, 22 мм, 140*70

6
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, бежевый

34
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 5905
14 290 ₽Оптовая цена

Барный стол Мохито белый

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99057
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

26
В наличии 52 шт.
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Хит
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽

Стол Лидер 9

462
Фотография товара Стол складной Паттерн, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Паттерн, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стол складной Паттерн, темное дерево

35

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74034
2 630 ₽

Стул Хит 25мм

457
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74022
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый

134
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый

428
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 63014
3 025 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, чёрный муар, ромб синий

6
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64035
2 495 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, коричневая корона

6
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89010
4 290 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Malta 09, каркас белый

15
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, арш бежевый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками, арш бежевый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 28024
2 975 ₽

Стул Хит 20мм, с подлокотниками, арш бежевый, шампань

6
Акция
Фотография товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640

Хит 20мм, арш темно-коричневый, каркас коричневый

13

Товар в корзине

Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото
Стул Хит 20, вельвет Velvet Lux 09, каркас золото
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 84012
5 440 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, белый, кромка ПВХ

5
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, бук, белый, 22 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, бук, белый, 22 мм, 140*70

6
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, бежевый

34
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности