Характеристики товара
Описание
Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина590 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Толщина металла1.2 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- НаполнительПоролон EL
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Цвет каркасашампань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа