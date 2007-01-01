Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото
12 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 1Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 2Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 3Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 4Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 5Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 6Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото - фото 7
Хит

Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото

Артикул: CH-084-374
12 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽

Стол Лидер 9

462
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый

48
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99057
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

26
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, D70см, H110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D70см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 50021
1 890 ₽

Чехол для стола 05, D70см, H110см

6
Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стол уличный Бистро

30
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3406
3 540 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стол Кейт 160 круглый складной пластиковый

26

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

72
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99020
2 485 ₽

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый

32
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64021
2 055 ₽

Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый

143
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, серебро, коричневая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, серебро, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64035
2 495 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, серебро, коричневая корона

12
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9409
4 290 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, жаккард корона синяя, каркас черный муар

10
Акция
Фотография товара Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79011
5 330 ₽

Хит 25 с подлокотниками и широким сиденьем, экокожа pegas aqua, каркас шампань

5
New
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, велюр Velutto 11, каркас белый

7
В наличии 9 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан

12
В пути 77 шт.

Товар в корзине

Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото
Стул Хит 20, жаккард Santa коричневый, каркас китайское золото
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽

Стол Лидер 9

462
Настоящее фото товара Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол мобильный складной таксония, белый, 25 мм, 140*70

14
В наличии 7 шт.
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, крупная прострочка, бежевый

48
Распродажа
Фотография товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99057
49 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности