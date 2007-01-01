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Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге
79 оценок
6 39014
7 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 1Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 2Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 3Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 4Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 5Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 6Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге - фото 7Стул Kongsberg лайт, велюр - видео 8
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Конгсберг, велюр Белла 09, спинка рогожка Сага Браун, ножки бук, морилка венге

Артикул: CH-029-190
79 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительПоролон 50-EL
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасадерево
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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