Характеристики товара
Описание
Высота: 1075-1175 мм
Ширина: 555 мм
Глубина: 690 мм
Высота до сидения: 450-550 мм
Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм (0,35 м/куб)
Производство - Россия
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Высота: 1075-1175 мм
Ширина: 555 мм
Глубина: 690 мм
Высота до сидения: 450-550 мм
Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм (0,35 м/куб)
Производство - Россия
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