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Кресло Джем

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Характеристики товара

Описание

Высота: 1090-1190 мм

Ширина: 620 мм

Глубина: 650 мм

Высота до сидения: 500-600 мм

Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм

Производство - Россия

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