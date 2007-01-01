Характеристики товара
Описание
Кресло Титул колор — это не просто мебель, а заявление о статусе. Строгие линии и тройное плетение подчеркивают ваш безупречный вкус. Выберите свой яркий характер: подушки сочного оранжевого, зеленого или яркого бирюзового цвета легко трансформируют настроение пространства. Идеально для коммерческих, частных объектов или зоны отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина770 мм
- Высота890 мм
- Вес9 кг
- Материалротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветголубой, бежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет