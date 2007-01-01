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Настоящее фото товара Кресло Рой, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рой, хром
13 оценок
29 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Рой, хром - фото 1Кресло Рой, хром - фото 2

Кресло Рой, хром

Артикул: CH-070-021
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Высота1144/1204 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота1144/1204 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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