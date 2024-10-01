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Кресло ARGOS светло-серый - фото 1Кресло ARGOS светло-серый - фото 2

Кресло ARGOS светло-серый

Артикул: CH-057-449
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота820 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки12 кг

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