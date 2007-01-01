Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Титул колор, ротанг, ткань, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Титул колор, ротанг, ткань, оранжевый
5 оценок
53 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Титул колор, ротанг, ткань, оранжевый - фото 1

Кресло Титул колор, ротанг, ткань, оранжевый

Артикул: CH-089-101
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Титул колор — это не просто мебель, а заявление о статусе. Строгие линии и тройное плетение подчеркивают ваш безупречный вкус. Выберите свой яркий характер: подушки сочного оранжевого, зеленого или яркого бирюзового цвета легко трансформируют настроение пространства. Идеально для коммерческих, частных объектов или зоны отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Вес9 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветоранжевый, бежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cone, произведённого компанией ChiedoCover
73 590
Оптовая цена

Кресло Cone

38
Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от103 280
Оптовая цена

Кресло реклайнер Relax, кожа

30
  • бежевый
  • черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Касимиро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Касимиро, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Касимиро

62
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от14 79027
19 990 ₽

Кресло Десигн, рогожка серая, каркас черный муар

43
Фотография товара Полукресло Самбука, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, шенилл

13
Фотография товара Кресло College CLG-427 LBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-427 LBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-427 LBN-B Black

9
Настоящее фото товара Кресло руководителя AL751, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от20 000
Оптовая цена

Кресло руководителя AL751, экокожа

14
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Opra, зеленая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Opra, зеленая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена

Кресло Opra, зеленая рогожка

15
  • коричневый, серый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Shell FS43A от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell FS43A, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Shell FS43A

12

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех

90
Новинка
Фотография товара Стул Денер черный/ткань белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денер черный/ткань белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Стул Денер черный/ткань белый

6
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул пластиковый Майдо, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Майдо, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул пластиковый Майдо, зеленый

6
  • зеленый
  • Стул пластиковый Майдо, голубой
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Solomon крутящийся белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
  • серый, черный
  • белый, черный
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл, черный

10
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, рогожка ЭГИДА 031 САХАРА, ножки бук

11
Фотография товара Барный стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Джонс

8
Фотография товара Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Софт Хис, велюр, металл, белый, антрацит

7
  • темно-серый
  • серый
Фотография товара Стул компьютерный Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул компьютерный Лайт

7
  • черный
  • серый
В наличии 49 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр империа дарк блю, ножки бук, морилка светлый орех

14

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка

31
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Распродажа
Фотография товара Кресло Хью велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хью велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99022
15 290 ₽Оптовая цена

Кресло Хью велюр бежевый

26
  • бежевый, белый
  • серый
  • зеленый
В пути 80 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Красный

8
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Фотография товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, рогожка клетка, ножки бук, морилка старинный орех

5
  • Кресло Дженкс, велюр оливковый Белла 10
  • красный
  • серый
  • желтый, бежевый, золотой
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, коричневый

5
Фотография товара Кресло Лозанс, темно-коричневый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лозанс, темно-коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 590

Кресло Лозанс, темно-коричневый, бежевый

15
Распродажа
Фотография товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19080
34 290 ₽

Кресло Морис, спинка и сидение внутри шенилл Мальта Тауп, спинка снаружи экокожа айфилл 997

7
  • коричневый, черный
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Альтар, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Альтар, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Альтар, пластик, черный

14
В наличии 293 шт.
Фотография товара Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Кресло Вивали с конусными ножками, ротанг, коричневый

9
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Кресло Титул колор, ротанг, ткань, оранжевый
Кресло Титул колор, ротанг, ткань, оранжевый
53 790
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех

90
Новинка
Фотография товара Стул Денер черный/ткань белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денер черный/ткань белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Стул Денер черный/ткань белый

6
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
Фотография товара Стул пластиковый Майдо, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Майдо, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул пластиковый Майдо, зеленый

6
  • зеленый
  • Стул пластиковый Майдо, голубой
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Solomon крутящийся белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
  • серый, черный
  • белый, черный
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности