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Набор мебели Никон - фото 1

Набор мебели Никон

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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол 850x500х350
кресло 710x630x695
диван 1260x630x695
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : коричневый
Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла, диван
Страна производства : КИТАЙ

55 кг / 0,484 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки55 кг

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