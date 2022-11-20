Подстолье из нержавеющей стали 1202

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Подстолье из нержавеющей стали 1202

4.7
7 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер крестовины: D45 см, трубы 8*8 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 1 шт./кор. 10х10х72 (0,007)

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Вес17 кг

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