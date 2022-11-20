Подстолье из полированной нержавеющей стали (матовое). Размер крестовины: D45 см, трубы 8*8 см. Рекомендуемый размер столешницы: D-80, 80х80
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х6 (0,014); труба: 1 шт./кор. 10х10х72 (0,007)
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