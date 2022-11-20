Подстолье металлическое. Труба - черное порошковое покрытие. Рекоменд. макс. размер столешницы - 120*80.
Основание: 4 шт./кор. 57х17х10 (0,009); труба: 10 шт./кор. 72х42х16 (0,048), верхняя площадка: 10 шт. /кор. 26х26х3,5 (0,002)
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Стул Киви, велюр желтый
Куверт на 2 прибора Журавинка, ромб шампань
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