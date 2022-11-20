Товар в корзине. Перейти
Пуф Клайс велюр пыльно-розовый - фото 1Пуф Клайс велюр пыльно-розовый - фото 2Пуф Клайс велюр пыльно-розовый - фото 3Пуф Клайс велюр пыльно-розовый - фото 4Пуф Клайс велюр пыльно-розовый - фото 5Пуф Клайс велюр пыльно-розовый - фото 6

Пуф Клайс велюр пыльно-розовый

Артикул: CH-049-547
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Клайс велюр светло-серый
Пуф Клайс велюр светло-серый
Следующий TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Пуф Клайс велюр светло-серый

Характеристики товара

Описание

Компактный пуф с ящиком в лаконичном стиле. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Металлические ножки черного цвета высотой 26 см выдерживают нагрузку до 80 кг. Под сидением имеется ящик для хранения мелочей, крышка полностью съемная. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 43 см. Ширина: 39,5 см.
Габариты ящика ГхШ: 13,5 х 35 см

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 37*37*19
Вес брутто: 4,200
Объем: 0,030

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Высота445 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка80
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки4.20 кг

Похожие товары

Пуф ЕвропаНастоящее фото товара Пуф Европа, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Пуф Европа

Пуф ГрацияНастоящее фото товара Пуф Грация, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
17

Пуф Грация

Пуф Грация, сиреневыйНастоящее фото товара Пуф Грация, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена
6

Пуф Грация, сиреневый

Настоящее фото товара Пуф Гамма, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
6

Пуф Гамма, зеленый

Настоящее фото товара Пуф Гамма, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
17

Пуф Гамма, розовый

Настоящее фото товара Пуф Круглый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
17

Пуф Круглый

Кресло Канфар, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Канфар, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
36

Кресло Канфар, зеленое

Пуф квадро, коричневыйНастоящее фото товара Пуф квадро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
28

Пуф квадро, коричневый

Настоящее фото товара Пуф ЛАРКИН, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена
7

Пуф ЛАРКИН

Пуф АЛЛЕННастоящее фото товара Пуф АЛЛЕН, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена
2

Пуф АЛЛЕН

С этим товаром покупают
Банкетка АкамбароНастоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
от14 950
Оптовая цена
17

Банкетка Акамбаро

Настоящее фото товара Банкетка Аликанте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
4

Банкетка Аликанте

Настоящее фото товара Банкетка Амарилло, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена
17

Банкетка Амарилло

Настоящее фото товара Банкетка Амристар, произведённого компанией ChiedoCover
от28 790
Оптовая цена
16

Банкетка Амристар

Пуф PortofinoНастоящее фото товара Пуф Portofino, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
5

Пуф Portofino

Банкетка Лофт 3Настоящее фото товара Банкетка Лофт 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
37Хит

Банкетка Лофт 3

Пуф Спейси велюр зелёныйНастоящее фото товара Пуф Спейси велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
12

Пуф Спейси велюр зелёный

Другие товары из разделамебель для прихожей
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от151 790
Оптовая цена
16

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Консоль БоуиНастоящее фото товара Консоль Боуи, произведённого компанией ChiedoCover
от52 190
Оптовая цена
5

Консоль Боуи

Приставной стол БоуиНастоящее фото товара Приставной стол Боуи, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена
7

Приставной стол Боуи