Характеристики товара
Описание
Стул Хербур черный сиденье пластик ножки из массива дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина558 мм
- Глубина557 мм
- Высота762 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.29 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, черный
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки690 мм
- Вес упаковки14.6 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет