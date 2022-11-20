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Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 1Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 2Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 3Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 4Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 5Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 6Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук - фото 7

Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук

Артикул: CH-050-734
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Высота835 мм
  • Обивкавелюр Venus premium 1 Vanilla
  • Материал ножекбук морилка старинный орех
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Chack, велюр Venus premium 1 Vanilla, ножки бук морилка старинный орех
Стул Chack, велюр Venus premium 1 Vanilla, ножки бук морилка старинный орехСтул Chack, велюр Venus premium 1 Vanilla, ножки бук морилка старинный орехСтул Chack, велюр Venus premium 1 Vanilla, ножки бук морилка старинный орех
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Фото с производства

Фотография товара Стул Chack, велюр бежевый, ножки бук от компании ChiedoCover.
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