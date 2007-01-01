Характеристики товара
Описание
Просторный и удобный стул «Лестир Нью»- находка для современных помещений и для интерьеров в стиле ретро. Стул изготовлен из массива бука. Деревянные детали пропитаны маслами. Устойчивые ножки стула «Лестер Нью» - яркий акцент дизайна. Специальные накладки защитят от повреждения пол. У стула есть удобные и необычные подлокотники. Спинка и сидение имеют закругленную форму и обиты прочной тканью с приятной фактурой. Вы можете выбрать оттенки из наличия на сайте. Удобство данной модели запоминается надолго, стоит лишь один раз присесть на стул . Габариты модели : Высота - 79 см, Высота сиденья - 50 см, Ширина - 54 см
Высота ножек:49 см.
Материал ножек:массив бука (терра);
Материал основания:массив бука (терра);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина590 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материалмассив ясеня
- Цветбежевый, натуральный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет