Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Лестир, серо-бежевая ткань, массив ясеня, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лестир, серо-бежевая ткань, массив ясеня, тон натуральный
8 оценок
35 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Лестир, серо-бежевая ткань, массив ясеня, тон натуральный - фото 1

Стул Лестир, серо-бежевая ткань, массив ясеня, тон натуральный

Артикул: CH-089-270
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бали, велюр Лофт
Фотография товара Стул Бали, велюр Лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Фотография товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Просторный и удобный стул «Лестир Нью»- находка для современных помещений и для интерьеров в стиле ретро. Стул изготовлен из массива бука. Деревянные детали пропитаны маслами. Устойчивые ножки стула «Лестер Нью» - яркий акцент дизайна. Специальные накладки защитят от повреждения пол. У стула есть удобные и необычные подлокотники. Спинка и сидение имеют закругленную форму и обиты прочной тканью с приятной фактурой. Вы можете выбрать оттенки из наличия на сайте. Удобство данной модели запоминается надолго, стоит лишь один раз присесть на стул . Габариты модели : Высота - 79 см, Высота сиденья - 50 см, Ширина - 54 см

Высота ножек:49 см.
Материал ножек:массив бука (терра);
Материал основания:массив бука (терра);
Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалмассив ясеня
  • Цветбежевый, натуральный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела деревянные мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-04 светло-бежевый, светлый орех

91
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0908
6 590 ₽

Стул Руби , экокожа люкс алмонд (бежевый), старинный орех

87
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39032
9 390 ₽

Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук

30
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
Новинка
Настоящее фото товара Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра), произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)

10
  • зеленый, натуральный
  • бежевый, орех
  • коричневый, светло-серый
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный Третинно, темно-синяя ткань, ясень тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
46 590

Стул полубарный Третинно, темно-синяя ткань, ясень тон натуральный

11
  • бежевый, коричневый
  • синий, натуральный
  • черный, светло-серый
Фотография товара Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех, произведённого компанией ChiedoCover
43 190

Стул полубарный Тасли, светло-серая ткань, ясень тон орех

5
  • орех, светло-серый
  • бежевый, натуральный
Фотография товара Стул Нинт, серая ткань, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нинт, серая ткань, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
31 090

Стул Нинт, серая ткань, массив дуба

12
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
32 390

Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра

10
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
25 690

Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех

10
Фотография товара Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк

9
  • натуральный, светло-серый
  • коричневый
  • светло-коричневый

Товар в корзине

Стул Лестир, серо-бежевая ткань, массив ясеня, тон натуральный
Стул Лестир, серо-бежевая ткань, массив ясеня, тон натуральный
35 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности