Характеристики товара
Описание
Респектабельность и мужское очарование стула Джони определили благородные цвета орехового основания и черной обивки из экокожи. Данная модель характеризуется изысканностью без излишней роскоши. Форма спинки, неотделимой от высоких подлокотников, способствует поддержанию правильной осанки. Расположенные под разным наклоном ножки увеличивают устойчивость и придают модели оригинальный внешний вид.
Высота ножек:46 см.
Материал ножек:дерево гевея;
Материал основания:дерево гевея;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина470 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасагевея
- Цветбежевый, орех
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет