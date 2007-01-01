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Настоящее фото товара Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех
10 оценок
25 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех - фото 1Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех - фото 2Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех - фото 3Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех - фото 4Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех - фото 5

Стул Джони, бежево-коричневая ткань, ножки орех

Артикул: CH-089-267
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Респектабельность и мужское очарование стула Джони определили благородные цвета орехового основания и черной обивки из экокожи. Данная модель характеризуется изысканностью без излишней роскоши. Форма спинки, неотделимой от высоких подлокотников, способствует поддержанию правильной осанки. Расположенные под разным наклоном ножки увеличивают устойчивость и придают модели оригинальный внешний вид.

Высота ножек:46 см.

Материал ножек:дерево гевея;

Материал основания:дерево гевея;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасагевея
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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