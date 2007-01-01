Характеристики товара
Описание
Стул Ннит - легкая и эффектная дизайнерская модель стула от ДипХаус. Не смотря на классический силуэт, стул выглядит модно и необычно, благодаря спинке из натурального ротанга. Материал каркаса - массив бука. Стул компактный и легкий, его можно использовать в различных помещениях и удобно задвигать под стол. Габариты стула: Ширина* 48/48 см. Высота 77,5 см. Глубина* 51,5/51,5 см. Высота сиденья 44 см. Вес 7 кг. Ширина ножек 42 см. Модель стула Нант не требует сборки
Высота ножек:44 см.
Материал ножек:массив дуба (натуральный);
Материал основания:массив дуба (натуральный);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья515 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес6.6 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветбелый, натуральный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет