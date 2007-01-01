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Настоящее фото товара Стул Нинт, серая ткань, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Нинт, серая ткань, массив дуба
12 оценок
31 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Нинт, серая ткань, массив дуба - фото 1Стул Нинт, серая ткань, массив дуба - фото 2Стул Нинт, серая ткань, массив дуба - фото 3Стул Нинт, серая ткань, массив дуба - фото 4Стул Нинт, серая ткань, массив дуба - фото 5

Стул Нинт, серая ткань, массив дуба

Артикул: CH-089-220
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Ннит - легкая и эффектная дизайнерская модель стула от ДипХаус. Не смотря на классический силуэт, стул выглядит модно и необычно, благодаря спинке из натурального ротанга. Материал каркаса - массив бука. Стул компактный и легкий, его можно использовать в различных помещениях и удобно задвигать под стол. Габариты стула: Ширина* 48/48 см. Высота 77,5 см. Глубина* 51,5/51,5 см. Высота сиденья 44 см. Вес 7 кг. Ширина ножек 42 см. Модель стула Нант не требует сборки

Высота ножек:44 см.

Материал ножек:массив дуба (натуральный);

Материал основания:массив дуба (натуральный);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья515 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветбелый, натуральный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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