Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра
10 оценок
32 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра - фото 1

Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра

Артикул: CH-089-262
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.15 кг
  • Материалясень
  • Цветсерый, орех
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела деревянные мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39032
9 390 ₽

Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук

30
  • черный
  • бежевый
  • серый
  • красный, черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽

Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный

9
В наличии 10 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Стул барный Чесли, зеленая ткань, массив бука (натуральный), произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Стул барный Чесли, зеленая ткань, массив бука (натуральный)

6
  • зеленый, натуральный
  • бежевый, орех
  • коричневый, светло-серый
В наличии 30 шт.
Новинка
Настоящее фото товара Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра), произведённого компанией ChiedoCover
38 590

Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)

10
  • зеленый, натуральный
  • бежевый, орех
  • коричневый, светло-серый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Нинт, серая ткань, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нинт, серая ткань, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
31 090

Стул Нинт, серая ткань, массив дуба

12
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Палтамо без подлокотников, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Стул Палтамо без подлокотников, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный

5
  • натуральный, светло-серый
  • коричневый
  • светло-коричневый
Фотография товара Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк

9
  • натуральный, светло-серый
  • коричневый
  • светло-коричневый

Товар в корзине

Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра
Стул Карди, серая ткань, ясень, тон терра
32 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности