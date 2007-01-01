МИНПРОМТОРГ
от6 390₽32
9 390 ₽
Полукресло Остин, рогожка черная, ножки бук
МИНПРОМТОРГ
от8 990₽23
11 590 ₽
Стул Гави, шенилл Зебра 08, ножки бук морилка старинный орех
В наличии 1 шт.
14 690₽
Деревянный стул Адриано 082 вишня / без патины
В наличии 30 шт.
25 390₽
Стул деревянный барный Леман с обивкой из ткани
В наличии 3 шт.
28 390₽
Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, черный
В наличии 10 шт.
Новинка
38 590₽
Стул барный Чесли, зеленая ткань, массив бука (натуральный)
В наличии 30 шт.
Новинка
38 590₽
Стул барный Чесли, светло-серая ткань, массив бука (терра)
В наличии 24 шт.
31 090₽
Стул Нинт, серая ткань, массив дуба
В наличии 28 шт.
45 890₽
Стул Палтамо без подлокотников, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный
45 890₽
Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк