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Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк
9 оценок
45 890
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Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк - фото 1Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк - фото 2Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк - фото 3Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк - фото 4Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк - фото 5

Стул Палтамо без подлокотников, серая ткань, дуб, тон коньяк

Артикул: CH-089-284
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Палтамо без подлокотников — это элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов, выполненное из сращенного массива дуба с тоном коньяк. Его лаконичный дизайн и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для создания стильного интерьера. Стул имеет высоту 78 см, что позволяет ему удобно сочетаться с большинством стандартных столов, обеспечивая комфортное размещение гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес8.95 кг
  • Материал каркасадуб
  • Цветкоричневый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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