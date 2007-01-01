Характеристики товара
Описание
Стул Кромвель 2 желтый, широкая эргономичная спинка, удобные подлокотники, обивка плотная ткань, металлические ножки с принтом под дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки575 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки14.15 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет