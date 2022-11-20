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Стул Марселло - фото 1

Стул Марселло

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Стул Elbow интерьерный, кухонный белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина450 мм
  • Вес4.9 кг
  • Объем0.08 мл
  • Размер упаковки4шт/1кор см

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