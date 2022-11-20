Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина520 мм
- Длина450 мм
- Вес4.9 кг
- Объем0.08 мл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Хит 25мм
Стул Кензи темно-серый
Приставной столик Limit
Стул полубарный Бангор, белый/ дерево
Стул Brandy бледно-васильковый фактурный велюр/ черный каркас
Люстра потолочная Клифтон, 6 ламп, Чёрная
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло