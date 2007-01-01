Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый
15 оценок
31 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый - фото 1Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый - фото 2Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый - фото 3Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый - фото 4Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый - фото 5

Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый

Артикул: CH-089-282
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сатурн
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Палтамо без подлокотников — это элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов, выполненное из сращенного массива дуба с белым тононм. Его лаконичный дизайн и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для создания стильного интерьера. Стул имеет высоту 78 см, что позволяет ему удобно сочетаться с большинством стандартных столов, обеспечивая комфортное размещение гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасабереза
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Такер, коричневый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стул Такер, коричневый деревянный

42
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, синий

36
Фотография товара Стул КАПРИ 25-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-1, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул КАПРИ 25-1

40
Фотография товара Стул КАПРИ 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 3, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул КАПРИ 3

37
Хит
Фотография товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от49 99010
54 990 ₽

Комплект мебели стол Лофт-4, 3 стула Роквелл

80
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Серый

7
Фотография товара Стул Эдже , бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдже , бук, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стул Эдже , бук

9
Фотография товара Стул Соната, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, андрис

15
  • желтый, коричневый, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Лоззана, массив березы, вивальди ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоззана, массив березы, вивальди ромб, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Лоззана, массив березы, вивальди ромб

14
  • золотой, темно-коричневый
  • бежевый, белый, золотой
Фотография товара Стул Лоззана, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоззана, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Лоззана, массив березы, андрис

11
  • золотой, темно-коричневый
  • бежевый, белый, золотой

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 57, габардин молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин молочный

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки

5
  • Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки
  • серый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59027
2 150 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный бифлекс

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая

44
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул Абердин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абердин, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Абердин

43
Фотография товара Стул Вольтер, венге, кот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вольтер, венге, кот, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890

Стул Вольтер, венге, кот

49
  • бежевый, серый
  • коричневый, черный
  • черный
  • зеленый, белый
Фотография товара Стул Прованс 1, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Прованс 1, деревянный

32
Фотография товара Стул КАПРИ 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 16, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул КАПРИ 16

66
Фотография товара Стул КАПРИ 22-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-2, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22-2

38
Фотография товара Барный стул Шаран от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Шаран, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Барный стул Шаран

45
Настоящее фото товара Стул Кострома, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Кострома

39
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Росс, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, кремовый

14
Фотография товара Стул венский Спин, мягкое сиденье от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Спин, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул венский Спин, мягкое сиденье

12
  • Стул венский Спин, бук
  • красный, черный
Фотография товара Стул Микно, дуб, тон коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микно, дуб, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
44 590

Стул Микно, дуб, тон коньяк

7
  • натуральный
  • темный орех
  • коричневый
  • темно-коричневый
В наличии 28 шт.

Товар в корзине

Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый
Стул Палтамо без подлокотников, массив березы, тон белый матовый
31 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 57, габардин молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин молочный

31
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки

5
  • Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Флоу, темный хаки
  • серый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2026 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности