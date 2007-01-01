Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный
11 оценок
49 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный - фото 1Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный - фото 2Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный - фото 3Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный - фото 4Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный - фото 5

Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный

Артикул: CH-089-255
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сатурн
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон натуральный;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон натуральный;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветнатуральный, светло-серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стул Лофт-3

79
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, венге, градиент от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9904
8 290 ₽

Стул Кроссбэк, венге, градиент

45
Фотография товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

31
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790

Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук

57
  • желтый, белый, черный
  • оранжевый, белый, черный
Фотография товара Стул Росс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, серый

14
Фотография товара Стул Сентор-1, дуб нордик, нептун грэй от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор-1, дуб нордик, нептун грэй, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Сентор-1, дуб нордик, нептун грэй

13
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • оранжевый, белый
Фотография товара Стул Лоззана, массив березы, вивальди ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоззана, массив березы, вивальди ромб, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Лоззана, массив березы, вивальди ромб

14
  • золотой, темно-коричневый
  • бежевый, белый, золотой
Фотография товара Стул Палермо, массив бука, вивальди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив бука, вивальди, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Палермо, массив бука, вивальди

6
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • серебряный
Фотография товара Стул Грация, массив бука, адрис соты от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грация, массив бука, адрис соты, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Стул Грация, массив бука, адрис соты

13
  • бежевый, золотой
  • желтый, бежевый, золотой
  • коричневый, золотой, разноцветный, темно-коричневый
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, лайн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, лайн, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, лайн

5
  • коричневый, белый, золотой
  • белый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 113, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 113, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Чехол на стул 113, журавинка белый

49
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки

12
  • серый
  • Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки
В наличии 5 шт.
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на стул 02 с прямой спинкой, спандекс темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 02 с прямой спинкой, спандекс темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол на стул 02 с прямой спинкой, спандекс темно-синий

45
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари

47
Настоящее фото товара Каркас для стула Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Каркас для стула Уэллс

42
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела деревянные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89010
8 690 ₽

Стул Наполеон Зеленый, деревянный

417
Фотография товара Стул 1204АМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1204АМ, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул 1204АМ

66
  • бук
  • венге
  • темный орех
  • светлое дерево
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Ува L, серый/ шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува L, серый/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Стул барный Ува L, серый/ шоколад

61
Фотография товара Стул Кай + деревянный гевея сиденье коричневая экокожа и ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кай + деревянный гевея сиденье коричневая экокожа и ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Стул Кай + деревянный гевея сиденье коричневая экокожа и ножки орех

32
  • коричневый
  • бежевый, коричневый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Кессел, шенилл синий, каркас массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кессел, шенилл синий, каркас массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Кессел, шенилл синий, каркас массив-дуба

5
  • серый
  • коричневый
  • синий
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39022
6 890 ₽

Стул Кроссбэк, белый

13
Фотография товара Деревянный стул Арлет белый / Тенерайф стон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Арлет белый / Тенерайф стон, произведённого компанией ChiedoCover
12 290

Деревянный стул Арлет белый / Тенерайф стон

5
  • белый
  • бежевый, коричневый
  • орех
  • коричневый
В наличии 23 шт.
Фотография товара Деревянный стул Бронте молочный / патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Бронте молочный / патина, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Деревянный стул Бронте молочный / патина

12
  • бежевый
  • коричневый
Фотография товара Стул Палтамо, дуб, тон темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палтамо, дуб, тон темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
43 890

Стул Палтамо, дуб, тон темный орех

10
Настоящее фото товара Стул Бост, гевея, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090

Стул Бост, гевея, тон натуральный

14
  • натуральный
  • орех
  • серый, натуральный

Товар в корзине

Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон натуральный
49 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 113, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 113, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Чехол на стул 113, журавинка белый

49
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки

12
  • серый
  • Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Флоу, темный хаки
В наличии 5 шт.
Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве
Прозрачные пластиковые стулья в наличии на складе в Москве

Перейдите, чтобы узнать подробности