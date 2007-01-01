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Настоящее фото товара Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра
9 оценок
49 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра - фото 1Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра - фото 2Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра - фото 3Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра - фото 4Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра - фото 5

Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон терра

Артикул: CH-089-254
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Визуальную строгость и легкий деловой акцент придает оформление в классическом цвете. Угловатые тонкие ножки отличаются устойчивостью и поддерживают ансамблевое единство конструкции. Идеально подходит для кафе.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон терра;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон терра;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.1 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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