Характеристики товара
Описание
Визуальную строгость и легкий деловой акцент придает оформление в классическом цвете. Угловатые тонкие ножки отличаются устойчивостью и поддерживают ансамблевое единство конструкции. Идеально подходит для кафе.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:сращенный массив дуба, тон терра;
Материал основания:сращенный массив дуба, тон терра;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.1 кг
- Материал каркасамассив дуба
- Цветбежевый, орех
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет