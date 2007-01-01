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Настоящее фото товара Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех
12 оценок
49 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех - фото 1Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех - фото 2Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех - фото 3Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех - фото 4

Стул Палтамо, светло-серая ткань, дуб, тон темный орех

Артикул: CH-089-252
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:сращенный массив дуба, тон темный орех;

Материал основания:сращенный массив дуба, тон темный орех;

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасадуб
  • Цветсерый, темный орех
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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