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Настоящее фото товара Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа
7 оценок
20 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа - фото 1Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа - фото 2Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа - фото 3Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа - фото 4Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа - фото 5

Стул барный Бормио барный светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-089-143
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Бормио невероятно притягателен не только своей выразительной стилистикой, но и качеством современных комплектующих материалов. Монолитная конструкция из сидения и спинки обита экокожей. Сочетание двух оттенков коричневого, подчеркнутое с помощью декоративного шва, создает модный винтажный эффект. Еще одна отличительная черта данной модели ‒ латуневые ножки, дополнительно скрепленные перекладиной. Несмотря на внешнюю утонченность, они даже со временем не утратят своей устойчивости и эсетической привлекательности.

Высота ножек:по внешним сторонам 79, внутри глубокая часть 75 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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