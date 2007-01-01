Характеристики товара
Описание
Барный стул Бормио невероятно притягателен не только своей выразительной стилистикой, но и качеством современных комплектующих материалов. Монолитная конструкция из сидения и спинки обита экокожей. Сочетание двух оттенков коричневого, подчеркнутое с помощью декоративного шва, создает модный винтажный эффект. Еще одна отличительная черта данной модели ‒ латуневые ножки, дополнительно скрепленные перекладиной. Несмотря на внешнюю утонченность, они даже со временем не утратят своей устойчивости и эсетической привлекательности.
Высота ножек:по внешним сторонам 79, внутри глубокая часть 75 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина540 мм
- Высота1050 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет