Характеристики товара
Описание
Обивка из экокожи, внешне не отличается от натуральной, сочетается с тканевыми вставками на сидении и спинке. Подойдет для гостиной, кафе, кабинета или офиса.
Высота ножек:по внешним сторонам 79, внутри глубокая часть 75 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина540 мм
- Высота1050 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет