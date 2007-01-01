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Настоящее фото товара Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные
7 оценок
20 990
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Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные - фото 1Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные - фото 2Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные - фото 3Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные - фото 4Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные - фото 5

Стул барный Бормио экокожа черный, ножки металлические черные

Артикул: CH-089-144
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обивка из экокожи, внешне не отличается от натуральной, сочетается с тканевыми вставками на сидении и спинке. Подойдет для гостиной, кафе, кабинета или офиса.

Высота ножек:по внешним сторонам 79, внутри глубокая часть 75 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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