Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Чесли, оливковая ткань, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Чесли, оливковая ткань, массив бука
12 оценок
38 590
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Чесли, оливковая ткань, массив бука - фото 1

Стул полубарный Чесли, оливковая ткань, массив бука

Артикул: CH-089-182
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бали, велюр Лофт
Фотография товара Стул Бали, велюр Лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Фотография товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Челси полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Ливорно полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:62.5 см.
Материал ножек:массив бука (орех);
Материал основания:массив бука (орех);
Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья625 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветтемно-коричневый, темно-зеленый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Фотография товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

47
Фотография товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый

89
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул полубарный Бакчар, белый/ черный

38
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул полубарный Фаро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, белый

45
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный
В наличии 46 шт.
Фотография товара Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 850

Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см

35
  • зеленый
  • черный
  • красный
Фотография товара Барный стул Billy регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Billy регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Барный стул Billy регулируемый, белый

135
  • черный
  • белый
Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, белый

140
  • бежевый
  • белый
В наличии 32 шт.
Фотография товара Полубарный стул Royce, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, серый

35
  • черный
  • белый
  • серый
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см

26
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул полубарный Флеир кирпичный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флеир кирпичный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Флеир кирпичный, хром

10
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Пуфф серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Пуфф серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
16 69021
21 090 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Пуфф серый, золото

13
  • кирпичный
  • розовый
  • серый, золотой
  • синий
Фотография товара Стул полубарный Тоник латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тоник латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Тоник латте, хром

5
  • бежевый, черный
  • черный, темно-серый
  • коричневый, черный
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар полубарный

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Мобиус Бар скуар полубарный, серый

6
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар полубарный, бежевый

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Полубарный стул Мэдисон, голубой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Мэдисон, голубой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Полубарный стул Мэдисон, голубой, черный

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ава, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ава, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Полубарный стул Ава, серый, черный

10
В наличии 67 шт.
Фотография товара Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Полубарный стул Эмма, черный, светлое дерево

9
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
13 1906
13 990 ₽

Стул полубарный Лео, чёрный с жаккардом, с поворотным механизмом

7
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Чесли, оливковая ткань, массив бука
Стул полубарный Чесли, оливковая ткань, массив бука
38 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Пластиковые стулья для фудкортов
Пластиковые стулья для фудкортов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности